«فؤاد»: مصر استعدت لقمة المناخ الـ 27 في شرم الشيخ وسنكون صوت أفريقيا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعدادا لقمة المناخ، موضحة أن قمة «cop27»، ستناقش قضية التكيف والتعهدات المالية للدول الكبرى وموضوعات أخرى.

مصر ستكون صوت الدول النامية والأفريقية في قمة cop27

وأوضحت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن رئيس الوزراء يشرف على استعدادات «قمة cop27» بنفسه، «مصر ستكون صوت الدول النامية والدول الأفريقية في قمة 27 cop».

وأضافت أنه سيتم البدء في تنظيم فعاليات برنامج التكيف في شهر يناير المقبل، وينطلق من مصر، «العبء على مصر كبير في قمة cop27، ويادوبك نبتدي، وسيتم تحويل جميع السيارات في شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي، وستكون شرم الشيخ خضراء في كل حاجة، وسيتم تحويل فنادق شرم الشيخ والمدينة كلها لتكون صديقة للبيئة، ونستفيد من مؤتمر cop27 في تحسين البيئة لدينا في مصر».

الدول الصناعية الكبرى تسببت في ضرر المناخ

فيما أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن دولا صناعية كبرى، تسببت في ضرر بالغ في قضية المناخ والاحتباس الاحراري للدول الأفريقية، فيما لم تساهم القارة الأفريقية في غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 4%.

وأضاف «علام»، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، «كنا نتحدث عن التخلص التدريجي من الانبعاثات، ولكن تغيرت إلى الخفض التدريج»، مستكملا: «مصر ستكون عليها مسؤولية كبيرة في كوب 27 لجلب التمويلات اللازمة للبرنامجين التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تلك التغيرات».

ولفت الخبير البيئي، إلى أنه بعد تنظيم مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، لم تتردد الكثير من الدول في الموافقة على تنظيم مصر لقمة المناخ المقبلة.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ تملك جاهزية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادم فهي عبارة عن كومباند سياحي جاهز لاستضافة المؤتمرات، موضحاً أن مصر سيكون عليها عبء كبير لجلب الحد الأدنى لتمويل مشروعات التكيف الخاصة بالتغيرات المناخية.