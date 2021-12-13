عامل ينهي حياته في وادي النطرون لشكه في سلوك زوجته وأولاده

أقدم عامل يدعى «حسن ا.»، 52 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، على إنهاء حياته شنقا، بعد العثور عليه معلقا على سور إدارة مرور مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد العثور على جثة عامل مشنوقا ومعلقا على سور إدارة مرور وادي النطرون، وعلى الفور توجه ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث.

معاينة مسرح الجريمة

وتبين من معاينة مسرح الجريمة، أن العامل ترك رسالة بجواره طالب فيها أهله وذويه، أن يسامحوه، مؤكدا أنه أقدم على الانتحار لعدم قدرته تحمل المعيشة، وكذلك شكه الدائم فى سلوك أولاده وزوجته، دون ذكر أي تفاصيل أخرى في الرسالة التي تحفظت عليها جهات التحقيق.

تشكيل فريق بحث جنائي

وجه مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تم تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز بدر، قد شهدت أيضا قبل أيام قليلة، قيام شاب يدعى «أحمد ن.»، 34 عاما، بالتخلص من حياته إثر خلافات أسرية نشبت بينه وبين زوجته.

وترجع أحداث الواقعة أثناء عودة الزوجة ووالدتها إلى منزلها، حيث وجدت الزوج قد أنهي حياته شنقاً بمنزله.

وعثر بجوار الشاب على رسالة دون عليها أنه تخلص من حياته إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وهو ما أقرته والدته وزوجته أثناء التحقيقات.