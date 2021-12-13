عامل يصيب نفسه برش خرطوش أثناء عبثه بالسلاح في سوهاج

أصاب عامل نفسه برش خرطوش فى الساعد الأيمن أثناء عبثه في سلاح ناري ملكه بمنزله بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ونُقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وضُبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب.

إصابة بطريق الخطأ

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامي، مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «محمود. ج. ح»، 26 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز العسيرات مصاباً برش خرطوش بالساعد الأيمن، وانتقل الى مكان الواقعة، الرائد محمد ابو العطا، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات.

وبسؤال نجل عمه المدعو «هيثم. ب. ح»، 18 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وقيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، وبمناقشة المصاب أفاد بمضمون ما تقدم.

وضُبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاد المصاب، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حملات لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة

من جانبها، تنفذ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملات مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة بشكل يومي، وآخر حملة تم تنفذها امس حيث تمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 27 قطعة سلاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حائزي تلك الأسلحة.