انطلاق ملتقى التوظيف الثاني لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان: ورش وندوات ومعرض

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ملتقى التوظيف الثاني لطلاب الكلية؛ تحت رعاية ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وحسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

وأقيم الملتقي تحت إشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإلهامي صباح مدير وحدة الخريجين، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين.

عميد كلية التربية الفنية: الملتقى يهدف لتوفير فرص عمل مميزة للطلاب

وأكّد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أهمية هذه الملتقيات لتحقيق التواصل بين الطلاب وأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته في شتى المجالات، حيث يتمّ إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الذي يعتبر فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.

وأوضح محمود حامد عميد كلية التربية الفنية أنَّ الملتقى يهدف لتوفير فرص عمل مميزة للطلاب، وأُقيم بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس وأصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية، وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدًا ومنتجًا من خلال مدّ الطالب والخريج بالخبرات.

معرض من أعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل

وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة، منها معرض من أعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل حضره العديد من الشركات والجمعيات والمدارس للمشاركه في هذا اليوم، بهدف توظيف عدد من الخرجين.

كما تمّ إقامة مجموعة من ورش العمل في تخصصات الكلية المختلفة، وعمل عدد من الندوات قبل وفي أثناء انعقاد الملتقى منها عن كيفية كتابه الـcv والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني وكيفيه إجراء دراسة الجدوى، كذلك عرض مجموعة من الخريجين المتميزين في سوق العمل خبراتهم في المجالات المختلفة.