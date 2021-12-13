رئيس نادي الصيد بالمحلة: الحالة الصحية لطفل «المرجيحة» مستقرة

شهدت ساحة الألعاب الترفيهية بنادي الصيد في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الذعر بين أعضاء الجمعية العمومية، عقب سقوط طفل يدعى «عمر الأيوبي» أثناء لهوه وركوبه «المرجيحة» برفقه زملائه، وإصابته بكدمات بالأيدي وجروح سطحية.

سقوط طفل أثناء لهوه بنادي صيد المحلة

وتمكن عدد من أعضاء النادي من نقل الطفل على الفور عقب سقوطه من «المرجيحة» إلى مستشفى خاص بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة لإسعافه وتقديم الإسعافات الأولية له.

وأفاد شهود عيان بالنادي، أن الطفل سقط من أعلى «المرجيحة» داخل النادي، ما تسبب في إصابته بكسر في الذراع، وتم تحويله إلى إحدى المستشفيات لاسعافه وإنقاذ حياته.

شهود عيان: «المرجيحة» غير متهالكة

وأشار شهود عيان إلى أن «المرجيحة» التي سقط منها الطفل غير متهالكة، ولكن سقوطه أرضاً بشكل مفاجىء جاء لحرص الطفل على الصعود إلى أعلى ارتفاع، فاختل توازنه أثناء تنافسه مع زملائه.

وفي المقابل، أكد المحاسب محمد الحليبي رئيس نادي صيد المحلة أنه يكن كل الاحترام والتقدير لزملائه من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لدورهم في التعامل مع إصابة الطفل عمر الأيوبي، ونقله للعلاج سريعا داخل مستشفى خاص.

التعاقد مع شركة متخصصه لتطوير خدمات الألعاب

وأعلن رئيس النادي عن اتجاه مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة متخصصه لتطوير مرافق وخدمات الألعاب الترفيهية للأطفال، ورفع كفاءة الخدمات للأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.