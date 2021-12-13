تداول 1093 طن بضائع والكشف على 318 مواطنا بالبحر الأحمر

أعلنت موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الاثنين، تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة و287 شاحنة و16 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 678 طن بضائع عامة و255 شاحنة و15 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 415 طن بضائع عامة و32 شاحنة و1 ملاكي وتتواجد 8 سفن على أرصفة الموانئ.

حركة تداول السفن و الشاحنات بموانئ البحر الأحمر

وغادرت السفينة سفاجا بوسيدن اكسبريس بحمولة 144 شاحنة و5 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 68 شاحنة و9 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 32 شاحنة بحمولة 415 طن و1 ملاكي وتصدير 43 شاحنة بحمولة 678 طن و1 سيارة ملاكي.

قافلة طبية جنوب البحر الأحمر

في سياق آخر، تمكنت قافلة طبية بصحة البحر الأحمر من توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 318 مواطنا بأبو رماد، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تنفيذا لتوجيهات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، أن قافلة طبية بوحدة طب الأسرة جنوب البحر الأحمر أجرت الكشف على حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت 49 فحصا معمليا و37 أشعة وسونار وعدد 47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر بناء على توجيهات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.