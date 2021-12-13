بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية «زهرة» بمركز كفر الدوار، بطريق ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية زهرة بمركز كفر الدوار، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وتبين إصابة كل من أبو اليزيد محمود الشرقاوي، 55 سنة، مقيم بطنطا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شاكر شمة، 25 سنة، مقيم بدمنهور، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالرأس، ومحمد أحمد زقزوق، 35 سنة، مقيم بشبراخيت، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حسن صومع، 37 سنة، مقيم في دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومروة معاذ عاشور، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

إجراء الفحوصات الطبية

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ولقي 3 أشقاء وسائق «توك توك» مصرعهم، أمس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بعزبة «زنوبة» التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ونُقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.