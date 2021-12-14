محافظ شمال سيناء: 10 محولات كهربائية جديدة لقرى الشيخ زويد

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، في شتى القطاعات، وخاصة قطاعي المياه والكهرباء، بعد عودة الأهالي إلى قرى الشيخ زويد، عقب تطهيرها من الإرهاب.

محافظ شمال سيناء يشيد بدور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

وأشاد المحافظ، خلال جولة تفقدية في قرى الظهير، أبو العراج، العكور، وأبو رفاعي، وتجمعات الهبيدي أبو فرج والأقرع، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إنه سيتم إعادة حصر الأراضي الزراعية بالكامل مرة أخرى عن طريق لجنة حصر، باستخدام الأجهزة الحديثة، حيث بدأت لجنة الحصر عملها منذ أسبوعين في قرية الشلاق، ثم سيتم حصر باقي القرى تباعا، مؤكدا معاينة المنازل التي تضررت في مختلف القرى، لافتا إلى أنه لن يضار أي مواطن من المواطنين.

إنشاء 6 خزانات أرضية

وأضاف المحافظ، أنه تم زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50%، بدلا من 25% على قيمة التعويضات المقدرة.

وجَّه المحافظ بتزويد قرى الشيخ زويد بـ10 محولات كهرباء، من بينها 6 محولات من شركة الكهرباء، و4 محولات من جهاز التعمير، وتوفير أسلاك معزولة هوائية.

وأعلن المحافظ عن إنشاء 25 منزلا بدويا في قرية الظهير، وإنشاء هرابتين لتخزين المياه، بجانب إنشاء 6 خزانات أرضية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس في مختلف القرى.

كما أعلن المحافظ عن توفير 4 سيارات من المحافظة لنقل الأثاث الخاص بالمواطنين المنقولين إلى المحافظات الأخرى، أو قيام المحافظة بتحمل مصروفات نقل الأثاث، موجها الدعوة للمواطنين بالعودة مرة أخرى إلى الشيخ زويد، بعد استقرار الأمور.

قال المحافظ، إن مدينة الشيخ زويد ستشهد عددا من مشروعات التنمية الكبرى، خلال الفترة المقبلة، في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الطرق والإسكان.

بدورهم، وجه الأهالي الشكر إلى محافظ شمال سيناء، على زيارته لقرى وتجمعات الشيخ زويد، بجانب توجيه الشكر للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في عودة الأهالي واستقرار الأمور الأمنية بالشيخ زويد.

حضر الجولة التفقدية طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إيهاب بكير، سكرتير مدينة الشيخ زويد، ومديري مديريات الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التموين، التضامن الاجتماعي، ورئيس قطاع الكهرباء، ورئيس منطقة تعمير شمال سيناء.