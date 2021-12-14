أسعار «جيلي كول راي» موديل 2022 الجديدة بمصر.. تبدأ من 320 ألف جنيه

خلال منتصف الشهر الجاري، ومع اقتراب عام 2021، أعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية «جيلي» في السوق المصرية، عن طرح الموديل الجديد لعام 2022 من سيارة «جيلي كول راي» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وخلال السطور التالية يرصد الوطن قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «جيلي كول راي» وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بفئاتها المتاحة بالسوق المحلي، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار سيارة جيلي كول راي 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات والأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

تجهيزات جيلي كول راي موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 175 حصانا، و عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 10 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4330 ملم الطول، 1800 ملم العرض، 1609 ملم الارتفاع».

- يصل طول قاعدة العجلات إلى 2600 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 330 لتر.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات، HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، مصابيح أمامية «هالوجين»، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيكي، وفرش المقاعد من القماش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، وسبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة».