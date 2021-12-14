إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المطار بأسوان

شهد طريق الصحراوي بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفرت عن إصابة 12 شخصا وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج، والرعاية الطبية اللازمة.

إسعاف أسوان تنقل المصابين للمستشفى الجامعي

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفرت عن إصابة 12 شخصا من جامعة أسوان بطريق صحاري تحديدا بالقرب من مطار أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حيث استقبلت مستشفيات أسوان الجامعى حادث طريق المطار صباح اليوم لعدد 12 شخصا وتبين أن أسمائهم كالتالي «أميرة سيد حسن 33 سنة - زهرة عبدالله 56 سنة -شعبان أحمد مكاوى 41 سنة- زينب صبري عبد الباسط 32 سنة - حنان حسن محمود 33 سنة - نورهان حمزة محمد 19 سنة -عزيزة عوض الله 40 سنة - بدوية على موسى 48 سنة - أميرة سيف الدين 25 سنة- زينب حامد أحمد محمود 35 سنة - فاطمة محمد مركب 33 سنة - منى محمد صيام 40 سنة»، ويجرى عمل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة لهم.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.