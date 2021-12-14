بعد واقعة الهارب عبدالله الشريف.. حكم نشر فيديوهات مفبركة على الإنترنت

خرج اليوتيوبر الإخواني والهارب عبدالله الشريف منذ عدة أيام بفيديو مفبرك، يدعي فيه أنه لمحادثة بين مستشار في رئاسة الجمهورية وآخرين، وانقلب السحر على الساحر سريعا بعدما كشفت وزارة الداخلية أمره وفضحت كذبه بنشر بيان يوضح حقيقة الأمر، وبعدها تصدر تريند «فضيحة عبدالله ترتر» موقع تويتر، كما تصدرت محركات البحث عن حكم نشر فيديوهات مفبركة على الإنترنت.

ويوضح «الوطن» في هذه السطور حكم نشر فيديوهات مفبركة.

حكم نشر فيديوهات مفبركة على الانترنت

وقال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن نشر فيديوهات مفبركة مثل ما فعل الهارب عبدالله الشريف حرام شرعا، حيث أن هذا الأمر يعد نشرا للغيبة والنميمة بين الناس، ومن يقوم بنشر وتداول فيديوهات مفبركة تسيئ للأشخاص أو البلد هو أمر محرم، ويؤدي لضياع الإيمان وإلى الإفساد في الأرض وقد حذر الله من ذلك في قوله تعالى «وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها».

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وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما فعله الهارب عبدالله الشريف غرضه الإفساد في الأرض، وهو أمر حرمه الله تعالى، وحرام على ذلك الهارب عبدالله الشريف اسمه الذي لا يراعي قيمته، ولا يحترم اللحية التي يظهر بها.

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وأشار «نعمان»، إلى أن الهارب عبدالله الشريف استخدم وسيلة قذرة وهي الغيبة والنميمة والفساد في الأرض، كما أنه قام بارتكاب جريمة نهى عنها الإسلام والقرآن والرسول وهي جريمة الكذب ، حيث قال الله تعالى «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ» وقوله تعالى «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ»، كما قال رسول الله عندما سؤال أيكون المسلم كذابا، قال لا، وقال الرسول عن الكذب إنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.