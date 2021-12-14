تفاصيل ضريبة الأرباح على الفنانين لإحياء الأفراح: 5% تحصلها القاعات

كشف الدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن قرار وزير المالية رقم 625 لسنة 2021، ينص على خصم نسبة 5% من قيمة التعاقدات التي تبرمها المنشآت، التي تنظم حفلات الأفراح أو أعياد الميلاد، وغيرها من المناسبات، مثل الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات، وغيرها من الجهات والمنشآت، التي وردت بالمادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، خصم هذه النسبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان، وذلك من تحت حساب الضريبة المستحقة على الفنان.

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار جاء من أجل حصر المجتمع الضريبي، والوقوف على حقيقة المبالغ التي يتقاضاها الفنان، حيث أن خصم هذه النسبة من قيمة التعاقدات التي تبرمها المنشأت مع المطرب، لن يكون لها تأثير على ارتفاع قيمة التعاقد أو التكلفة، حيث أن هذه النسبة، تحصل تحت حساب الضريبة التي تستحق على المطرب، وتخصم منها.

قاعة الأفراح أو الفندق يتولى خصم نسبة الـ5%

ولفت إلى أن قاعة الأفراح أو الفندق الذي يتعاقد مع أي مطرب لإحياء الأفراح، يتولى خصم نسبة الـ5% من المطربين أو الفنانين، ثم تقوم بتوريد قيمة المبالغ المخصومة إلى مصلحة الضرائب المصرية، مع بيان اسم المطرب أو الفنان، والقيمة الإجمالية للتعاقد، والمبالغ المخصومة منه، مع بيان رقم تسجيله الضريبي، وذلك كله على نموذج 41، ويكون التوريد وكذلك تقديم النموذج إلكترونيا، على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

كما أوضح «خليل»، أن قاعات الأفراح أو الدور أو الفنادق وغيرها ممن هم ملزمون بالخصم، سيتولون توريد هذه الضريبة أو المبالغ التي تم خصمها على أربع فترات من العام الواحد، وهي أشهر يناير/ أبريل/ يوليو/ أكتوبر من كل عام.

توريد المبالغ التي جرى خصمها إلى مصلحة الضرائب

وأشار إلى المبالغ التي خصمتها المنشآت مثلا عن الأعمال الخاصة بها، في شهور يناير وفبراير ومارس، تلتزم المنشأة بتوريد هذه النسبة التي سبق لها الخصم في شهر أبريل، وبحد أقصى نهاية شهر إبريل، وبناء عليه سيتم توريد المبالغ التي تم خصمها إلى مصلحة الضرائب العامة في نهاية شهور إبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام.

وأضاف أن قرار الوزير رقم 625 لسنة 2021، جاء تطبيقاً لأحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وأنه تم النشر لهذا القرار في الوقائع المصرية، يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر الجاري، وبناء عليه بدء التطبيق لهذا القرار من الأمس الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2021.