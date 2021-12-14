المشدد 5 سنوات لأخطر مزوري تراخيص عقار وتوكيلات في عين شمس

قضت المحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة المحررات المجاورة، لإدانته بتزوير أوراق رسمي بعين شمس، وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، عضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، السعيد محمود محمد، أمانة سر رجب شعبان، محمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 469 لسنة 2017 جنايات عين شمس، أنه في غضون عام 2013 بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن المتهم «هريدي. ع»، اشترك مع آخر مجهول، في تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بقنصلية جمهورية مصر العربية بميلانو، وأثبتها على مستندات نسبت زورا لتلك الجهة، واشترك وآخر مجهول، في تزوير في محرر رسمي هو توكيل نسب زورا لصالح الأول من المتوفى «جورجي. ص»، ونسب التصديق عليه قنصلية جمهورية مصر العربية بميلانو.

وتابعت التحريات، أثبت به بيانات نسبت لتلك الجهات، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة ومساعدة، في ذلك المجهول بتقديم البيانات المراد اثباتها له فدون ذلك المجهول بياناته، وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهره بأختام مقلدة عزاها لذات الجهة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

تزوير تراخيص وتوكيلات

وأوضحت أنه اشترك أيضا مع موظف حسن النية موظف بمكتب توثيق عين شمس، في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي محضر إيداع لسنة 2011، الخاص بإيداع التوكيل موضوع لاتهام السابق، وكان ذلك بأن أثبت في ذلك المحضر وعلى خلاف الواقع، أن التوكيل صحيح وساري.

ووقالت: استعمل محررات رسمية مزورة موضوع الاتهامات السابقة مع علمهم بكونها مزورة، وذلك بأن باع الأول للثاني قطعة الأرض رقم 12 من المربع 847 تقسيم شركة مصر الجديدة المملوكة لورثة المتوفى «جورجي. ص»، بموجب تنازل في جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أإثبتت به زورا ملكيته للعقار موضوع العقد.

محام حر

وجاء في أقوال المحامي، من امتلاك موكليه قطعة أرض والكائنات بدائرة قسم النزهة، والتي آلت لهم بالميراث من مورثهم « جورجي. ص»، حيث فوجئوا بقيام المتهم بتزوير عقد البيع والمشهر، والتوكيل رقم 312 المنسوب إلى قنصلية ميلانو والتوكيل لسنة 2012 توثيق عين شمس الصادر للمتهم، والذي نقل للملكة لنفسه بموجب المشهر.

وتحت بند ملاحظة النيابة العامة، ثبت بشهادة الوفاة الخاصة بجورجي، وفاة بتاريخ 3 أكتوبر، أي في تاريخ سابق على إصدار التوكيلات، وبالاستعلام من مكتب توثيق عين شمس، تبين أن التوكيل لسنة 2012، وتوثيق عين شمس، ومحضر الإيداع لسنة 2012 تبين صحتها.