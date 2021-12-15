«ستيني» يطعن شاب برقبة زجاجة بسبب وقوفه أمام منزله

طعن رجل ستيني، شاب عشريني، برقبة زجاجة مكسورة أثناء وقوف الأخير أمام منزله في العجوزة، ما أدى إلى إصابة الشاب بإصابات مؤثرة، نقل إثرها إلى المستشفى لإسعافه، وأثبت التقرير الطبي، أن الشاب أصيب بجرح طعني شبه نافذ في البطن، ويرقد في غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج، وأن حالته الصحية سيئة.

أسباب طعن شاب عشريني

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المتهم مسجل خطر، وأنه دخل في مشاجرة مع المجني عليه الشاب العشريني، بسبب رفض المتهم وقوف الشاب أمام منزله، وتبادلا السباب والشتائم، انتهى الأمر بإمساك المتهم بزجاجة وكسر رقبتها، وطعن المجني عليه في البطن.

المتهم يعترف بجريمة الشروع في القتل

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وباشرها المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، أن قوة أمنية تمكنت من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات المباحث، اعترف بالواقعة، فتحرر محضرًا وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

وبسؤال المتهم، اعترف بجريمة الشروع في قتل المجني عليه، مدعيًا أن المجني عليه آثار غضبه، بعد أن رفض الامتثال لطلبه بالانصراف من أمام منزله، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت النيابة العامة شاهدًا على الواقعة لسماع أقواله، وأرسلت استعلامًا إلى المستشفى لمعرفة الحالة الصحية للمصاب، حتى يتسنى للنيابة سماع أقواله.

يقتل زوجته

وفي سياق متصل جدد قاضي المعارضات حبس عامل قتل زوجته في أوسيم بزعم أن سلوكها سييء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهم اعترف بجريمته وقام بتمثيل الجريمة في حضور ممثل عن النيابة العامة وسط إجراءات أمنية من قبل الشرطة التي أعادت المتهم إلى محبسه عقب انتهاء المعاينة التصويرية.