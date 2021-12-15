ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى 62 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة كانت تحمل كميات من الجازولين في مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمال هايتي، إلى 62 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هناك عشرات آخرين أصيبوا جراء الحادث، مشيرة إلى أن عمدة المدينة ناشد المواطنين بالتبرع بالدم بسبب تواجد عدد كبير من الأشخاص في المستشفيات مصابين بإصابات خطيرة.

أسباب وقوع الانفجار لم تتضح بعد

وأضافت القناة أنه لم يتضح بعد أسباب وقوع الانفجار الذي تسبب في تضرر 50 مبنى على الأقل.

وأوضح رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، أن الانفجار وقع في وقت متأخر أول أمس الاثنين في مدينة كاب-هايتيان، معربا عن حزنه.

حداد الوطني 3 أيام

وأشار هنري، إلى أنه سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد تكريما لذكرى ضحايا تلك المأساة التي تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على نشر مستشفيات ميدانية في المنطقة لمساعدة المتضررين.