رئيس «6 أكتوبر»: رفض طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني لتجاري

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جرى شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات أمام المحال المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالمحال الكائنة بعمارات «659 - 663 - 664 - 677»؛ استمرارًا لحملات الإزالة اليومية لمواجهة جميع أنواع المخالفات والإشغالات بمختلف أحياء المدينة.

موافقة الجهاز شرط إعادة توصيل المرافق

وأضاف «النجار»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز، بجانب التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة لحين إعادة الشيء لأصله.

حملات مكبرة على جميع أحياء المدينة

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جرى رفض جميع طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، منوها بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لإعداد حملات مكبرة على أحياء المدينة.