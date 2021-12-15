ضبط 12 تاجرا ومتعاطيا للمخدرات في 9 محافظات.. بينهم أب وابنته

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من تحقيق النتائج التالية:

ضبط أب وابنته يتاجران في الهيروين

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «مسجل جنائي، ونجلته – مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل» حال تواجدهما بدائرة القسم.

وفي الإسكندرية، جرى ضبط «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، و«500 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «إحدى السيدات - لها معلومات جنائية» حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، و«20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي» بحوزة «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

كما جرى ضبط «طبنجة مطموسة الأرقام – 71 قرصا منشطا - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ضبط حشيش بحوزة مسجل خطر

فيما تمكنت مديرية أمن البحيرة، من ضبط «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية»، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المحمودية.

أما في الإسماعيلية، فجرى ضبط «2 إسطوانة لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول- سلاح أبيض» بحوزة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

جرى ضبط «6000 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، بمديرية أمن السويس.

جهود ملاحقة العناصر الإجرامية بمنطقة «السحر والجمال»

ضبط «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.