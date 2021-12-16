آخر فرصة لطلاب أولى وثانية ثانوي لتسجيل استمارة الامتحانات.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر فرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، عن العام الدراسي الحالي 2021- 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس بالتنبيه على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كافة، بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات، والتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم.

رابط تسجيل استمارة أولي وثانية ثانوي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة وجود أي أخطاء تجري المدرسة التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية، لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وخصصت الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على موقعها الرسمي، رابطا خاصا بتسجيل الدخول كخطوة أولى يتبعها تسجيل استمارة التقدم للامتحانات عن العام الدراسي الحالي.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، كالتالي:

- الدخول علي رابط تسجيل استمارات بيانات طلاب أولي أو ثانية ثانوي للتقدم إلى لجان الامتحانات.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إذا لم يكن لديه البريد الإلكتروني، فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- اختيار تسجيل استمارة التقدم للامتحان أولى أو ثانية ثانوي.

- إدخال بيانات الطالب والتأكد من صحة البيانات المذكورة ودقتها.

- تحميل الصورة الشخصية للطالب، ويتطلب أن تكون بخلفية بيضاء.

- حفظ استمارة التقدم بعد الانتهاء منها ومراجعتها بدقه.

- طباعة استمارة التقدم للامتحانات وتقديمها للمدرسة.