حبس معلم أزهري بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه من الأهالي لتوظيفها

قررت نيابة أبوكبير، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس معلم أزهري 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه من الأهالي بزعم توظيفها وإعطائهم نسب من الأرباح.

بلاغ لمركز شرطة أبوكبير

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد باتهام «أحمد م. م»، مدرس أزهري مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز أبوكبير، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها.

القبض على المتهم

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.