موعد صرف معاشات يناير 2022.. أول يوم بالسنة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات يناير 2022، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءًا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، أول يوم بالسنة الجديدة، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

إتاحة معاشات يناير لمستحقيها من خلال محافظة المحمول

وتزامنا مع إعلان موعد صرف معاشات يناير 2022 أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أنه تم التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري «فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

ولفتت الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، إلى أنه يمكن لأي صاحب معاش أو مستفيد من المعاش، ومن خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات، لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

تشغيل بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات يناير 2022، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عن إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لكل عملاء البنك، سواء أصحاب المعاشات أوالمرتبات.

بنك ناصر: مزايا كثيرة لحاملي كروت ميزة

وأضاف بنك ناصر الاجتماعي في تقرير له، أن كارت ميزة تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، والشراء من كل التجار داخل جمهورية مصر العربية، تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.