بلاغ يتهم الهارب عبد الله الشريف بإثارة الفوضى ونشر فيديوهات مسيئة للدولة

قدّم المحامي أمام محاكم النقض والدستورية العليا، طارق محمود، بلاغا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اتهم فيه الهارب عبدالله الشريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها، بهدف إثارة الفوضي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي للبلاد ونشر الاضطرابات.

الإساءة لسمعة مصر

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أنّ الهارب عبدالله الشريف تعمّد خلال الفترة الأخيرة عبر صفحته على فيس بوك وقناته على يوتيوب، الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها، من خلال نشر فيديوهات مفبركة ومكالمات صوتية الهدف منها نشر الفوضى وتكدير السلم العام، مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها من جماعة الإخوان الإرهابية بصفة دورية منتظمة.

إدراج اسم عبدالله الشريف على قوائم ترقب الوصول

وأضاف البلاغ، أنّ الهارب عبدالله الشريف مستمر حتى الآن في ارتكاب جرائمه لصالح جهات معادية لمصر في الخارج، وتأتي جماعة الإخوان الإرهابية على رأس هذه الجهات.

وطالب البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المُقدم منه، وإصدار أمر بضبطه وإحضاره، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، وتسليمه لمصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وطبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري، فكل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث إنّ المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية، فإنّه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ، من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية، للإضرار بأمن مصر القومي.