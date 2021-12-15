حبس مسجل خطر في عين شمس.. سرق شنطة أجنبي

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر؛ لقيامه بسرقة حقيبة من مواطن أجنبي، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، والصحيفة الجنائية للمتهم، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة، كما أمرت أيضا بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان حدوث الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

القبض على المتهم

البداية كانت بتمكن قوة من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، «مسجل وله معلومات جنائية»، وتبين أنه وراء ارتكاب واقعة سرقة حقيبة من مواطن في منطقة عين شمس.

وبفحص البلاغ تبين أن مقدم البلاغ المجني عليه «يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس»، أثناء استقلاله سيارة أجرة اصطدم قائدها بسيارة أخرى، كانت متوقفة بجانب الطريق، وحينما نزل المجني عليه من السيارة فوجئ بأحد الأشخاص يفتعل معه مشاجرة، وخطف حقيبة يده التي كان بداخلها «هاتف محمول، عملات محلية وأجنبية»، وفر هاربا.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وأدلى المجنى عليه، بعد التقدم ببلاغ لقسم شرطة عين شمس، بأوصاف تقريبية للمتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم «عاطل، مقيم بدائرة القسم»، الذي اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولي عليه بمحل سكنه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها سالف الذكر، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.