البحوث العسكرية تنظم ندوة استراتيجية حول تنمية العلاقات مع شرق المتوسط

نظمت هيئة البحوث العسكرية الندوة الاستراتيجية لهيئة البحوث العسكرية للعام البحثي 2021/ 2022 ميلادياً، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لتنمية العلاقات المصرية مع دول حوض شرق المتوسط، وتأثيرها على الأمن القومي المصري".

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية أكد خلالها على أهمية التعاون والشراكة بين دول حوض شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها دائرة من دوائر الاهتمام الرئيسية للدولة المصرية، موضحاً أن هيئة البحوث العسكرية قامت بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين في مختلف مجالات الأمن القومي لإعداد مقترح استراتيجية قومية لتنمية العلاقات مع دول حوض المتوسط.

واشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية ناقشت (12) ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، أعقبها تقديم عدد من التوصيات.

حضر وقائع الندوة مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز الفكر والثقافة، وعدد من الإعلاميين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية.