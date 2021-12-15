استاذ صحة نفسية: مخدر «الشبو» انتشر في دمياط.. «الجرام بـ500 جنيه»

أكد الدكتور عطية عرنسة، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة بنها، أن مخدر الشبو يعتبر من أخطر المخدرات بصفة عامة، نظرا لفاعليته كمخدر قوي يسيطر على أجهزة الجسم بصفة عامة ويعمل على تدميرها وتدهورها بشكل قاتل ومميت.

وأضاف لـ«الوطن» أن المخدر انتشر في دمياط خلال الفترة الماضية، ووصل سعر الجرام إلى 500 جنيه، مؤكدا أن الفترة التى يمكن للإنسان متعاطي الشبو ان يشفى منه 10 أيام وقد تزيد عند البعض.

الاسم الكيميائي لمادة الشبو «أمفيتامين»

وأوضح «عرنسة» أن الاسم الكيميائي لمادة الشبو هو«أمفيتامين»، وهي مادة منبهة للجهاز العصبي المركزي للإنسان، وينضم إلى مجموعة «فينيل أمين» الدوائية، وهي مجموعة من المواد التي تستخدم في علاج الاضطراب الناتج عن نقص الانتباه.

وتابع: «تعاطى الشبو بيعمل مزاج للمتعاطي، ويجعله أكثر نشاطا وحيوية، بالإضافة إلى كونه من المنشطات الذهنية لما له من تأثير يعمل على خلق النشوة وتنشيط المزاج بحسب معتقدات من يداوم على تعاطي ذلك المخدر».

أضرار إدمان الشبو

وواصل أن تعاطي الشبو يسبب خطورة كبرى بالنسبة لصحة الإنسان، فأول تأثيراتها التسبب في قبض الأوعية الدموية وإحداث تلف ملحوظ في خلايا الدماغ، قد تصل به للجنون وغياب العقل وذلك في مرحلة متطورة.

وكشف عن أن الأعراض الانسحابية لمخدر الشبو تصل إلى درجة كبيرة من الخطورة إذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب النفسي المختص، لهذا السبب لا يفضل علاج إدمان الشبو دون الذهاب لمركز علاج الإدمان.

سعر الشبو

وأكد أن الجرام الواحد من مخدر الشبو يصل إلى 500 جنيه، مضيفا أن أول حالة إدمان لمخدر الشبو كانت لمواطن من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وكان عائدا من الكويت حيث ينتشر بصورة كبيرة هناك.