ضبط 140 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالغربية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، القبض على 3 عناصر إجرامية، تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على العملاء، متخذة من دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبحوزتها 140 طربة حشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، نشاط 3 عناصر إجرامية، مقيمية بمحافظة الشرقية، تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائها، متخذة من دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل القبض على العناصر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهم «140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلوجراما- مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

مليون و400 ألف قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، مليون و400 ألف جنيه.