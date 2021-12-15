تعادل سلبي بين مصر وتونس بالشوط الأول.. ومروان حمدي يهدر أخطر فرصة

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وتونس، بالتعادل السلبي في أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وتونس

أول تهديد لصالح المنتخب التونسي جاء في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، وذلك بضربة رأس عبر منتصر الطالبي، الذي انضم للمنتخب في مباراة مصر بعد موافقة ناديه روبن كازان الروسي ليخوض أول مباراة له في البطولة أمام الفراعنة إلا أن الكرة جاءت أعلى العارضة.

المباراة انحصرت في منطقة وسط الملعب، وسط غياب الخطورة عن مرمى المنتخبين، رغم رغبة كل فريق في الوصول إلى مرمى الآخر.

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