7 قرارات وزارية بتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 7 قرارات وزارية بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها، وجاءت القرارات كالتالي:

- القرار رقم 3316 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بناحية بني حرب، بقرية بنجا - مركز طهطا - محافظة سوهاج بالمجان، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

- القرار رقم 3317 لسنة 2021، بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمدينة براني - محافظة مطروح، بالمجان، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليهما.

قطعة أرض لإنشاء مكتب صحة أسرة

- القرار رقم 3318 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية كفر شيرا اليمن التابعة للوحدة المحلية بشبرا ملس - مركز زفتى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء مكتب صحة أسرة عليها.

- القرار رقم 3319 لسنة 2021 بتعديل مقابل التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2021، ليكون بالمجان بدلا من الإيجار الاسمي.

- القرار رقم 3320 لسنة 2021 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2019.

قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد

- القرار رقم 3321 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية مجول - مركز ومدينة بنها محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمي لإنشاء مكتب بريد عليها.

- القرار رقم 3322 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بناحية نجع الماسخ - مركز المراغة - محافظة سوهاج، بالمجان، لإنشاء مدرسة ابتدائية عليها.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.