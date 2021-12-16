تراجع قياسي لسعر الليرة اليوم الخميس أمام 6 عملات أجنبية

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار لتسجل رقما قياسيا جديد اليوم الخميس 16ديسمبر، مع بداية التعاملات اليومية متأثرة بسعر الفائدة المنخفض، ودفاع الرئيس التركي المستميت عن خفضها، وترقب حذر في الأسواق هل سيستمر خفض الفائدة أم هناك مجالا لزيادته، وترصد «الوطن» يوميًا أسعار الليرة أما العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني».

وتراجعت أسعار الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

شهد سعر الليرة التركية تراجعًا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.03 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ16.99 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

بيع الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية بسعر 19.92ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الخميس 16 ديسمبر، سعر 13.22 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

سجل الفرنك السويسري، نحو 16.30 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بـ239 ليرة تركية.

وقال مصرفيون، إن هناك تراجع قياسي في سعر الليرة التركية اليوم الخميس 16ديسمبر أمام كافة العملات نتيجة انخفاض سعر الفائدة والتضخم ولم تنجح الليرة التركية حتى الآن في محاولات الصعود، وسط توقعات بمزيد من التراجع أمام العملات حتى منتصف العام القادم 2022.

وأضافوا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التراجع الكبير في الليرة متواصل ولم يلاقى تدخل من البنك المركزي التركي حتى الآن ما أدى إلى مزيد من تهاوى الليرة التركية أمام كافة العملات ويعني هذا أن الليرة التركية ستستمر في فقدان قيمتها.