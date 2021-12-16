النقل: الاستثمار في الموانئ البحرية واعد.. ومهتمون بتطوير الخط الأول للمترو

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل ، السفير /مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في عدد من قطاعات النقل وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق وحضر اللقاء قيادات هيئات السكك الحديدية والانفاق والموانئ البرية والجافة

في بداية اللقاء أكد الوزير أن التعاون الكبير مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ومنها مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين الشعبين الصديقين كما أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في كل المجالات ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورًا كبيرًا، ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقدما التهنئة لوزير النقل على نجاح معرض ومؤتمر TRANSMEA202 1 الذي شهد توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والفرنسي

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكة الحديدية في مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط والذي تشارك في تمويله وكالة التنمية الفرنسية حيث أكد الوزير على ضروة الإسراع في انهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذا المشروع الهام الذي سيساهم زيادة معدلات السلامة والأمان وفي مجال مترو الانفاق تم مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الذي ينفذه التحالف الفرنسي المصري وكذلك التعاون في تطوير الخط الأول للمترو حيث تم توقيع عقد مع الستوم الفرنسية لتصنيع عدد(55) قطار للخط الأول للمترو بتمويل حكومي فرنسي ميسر على هامش فعاليات معرض ومؤتمر . TRANSMEA202 1

حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على ان الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو بالتوازي مع تنفيذ مراحل وخطوط المترو الجديدة وذلك لتحسين زمن التقاطر ليصل الى ٢ دقيقة ونصف بدلاً من ٤ دقيقة ونصف وتحسين الخدمة المقدمة للركاب على ان يتم التحديث على مرحلتين الأولى تشمل تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية و الثانية تشمل تطوير الوحدات المتحركة كما تطرقت المباحثات الى اهتمام الجانب الفرنسي بمشروع الخط السادس لمترو الانفاق خاصة بعد توقيع الهيئة القومية للانفاق مذكرة تفاهم لاعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبري مع إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏«شركة ايجيس ريل- شركة سيتك» وبدء هذه الدراسات حيث أكد الوزير على أهمية تنفيذ الخط السادس الذي سيتم تنفيذه في مسار موازي للخط الأول للمترو لتخفيف الضغط عنه، ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة ومع الخط الرابع في محطة ‏الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرعة مستقبلية له حتى منطقة المعادى الجديدة .

كما تم التباحث حول التعاون المشترك في مجال نقل البحري خاصة مع توقيع اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة ٦٨ ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM.

حيث أكد الوزير ان هناك فرصا استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية من الممكن ان تشكل تطورا إيجابيا كبيرا في مجال التعاون المشترك في مجال النقل البحري وفي ختام الاجتماع ابدى السفير الفرنسي اهتمام الشركات الفرنسية بمشروع انشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان حيث أكد الوزير على أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تشمل 8 موانئ جافة و 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير عدد 7 موانئ برية علي كافة الحدود المصرية.