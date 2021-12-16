مصر تحصد المراكز الأولى في نهائيات تحدي أفريقيا للذكاء الاصطناعي

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية «IEEE»، شعبة إدارة التكنولوجيا ومجموعة «بنية»، الراعي الرسمي لتحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي تعد المجموعة الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والمجلس الإفريقي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE Africa Council»، وشركة WAKANDAI»، عن نتائج نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2021، حيث احتلت المراكز الأولى كل من نيجيريا والمغرب ومصر.

نيجيريا تحصد المركز الأول وأوغندا الثاني

في فئة مشروعات التخرج، احتلت نيجيريا المركز الأول وأوغندا المركز الثاني والمغرب المركز الثالث، وعن فئة المدارس الثانوية انفردت مصر، أما في فئة الشركات الناشئة جاءت المغرب في المركز الأول، وكينيا في المركز الثاني، ومصر وأوغندا مناصفة في المركز الثالث.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء «IEEE GCAIoT 2021» في دورته الخامسة الذي تُعقد تحت شعار «الآثار المجتمعية للتحول الرقمي» في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع عدد من الشركاء المنظمين، أبرزها جامعة دبي و«IEEE TEMS» و«Region8 IEEE»، والشركة العالمية للابتكار وريادة الأعمال «GIE» الرائدة في مجال برامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شارك في التحدي 21 فريقاً من 6 دول أفريقية هم نيجيريا وكينيا وأوغندا ومصر وتونس والمغرب ، وأنقسموا إلى محورين رئيسيين للتحدي هم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والشركات الناشئة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس محمد عبود رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية «IEEE»، شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، «فخورون بالنتائج التي حققها الشباب الأفريقي في تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، حيث أن الإقبال على المشاركة والمنافسة يعكس القدرات الهائلة للكوادر البشرية في القارة الأفريقية، وقدرتها على قيادة مسيرة التنمية في المستقبل وتحقيق رؤى الحكومات الطموحة في مبادرات التحول الرقمي».

تطويع التكنولوجيا واستخدامها على النحو الأمثل

من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، إن رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام يأتي انطلاقا من أن الكوادر البشرية المؤهلة هي القادرة على تطويع التكنولوجيا واستخدامها على النحو الأمثل، خاصة في ظل التصارع الهائل في التطورات التقنية التي تتطلب التدريب والتحديث المستمر لكافة أطراف المنظومة الرقمية، لتكون المحرك الرئيسي الذي يمكن أن تعتمد عليه مصر وأفريقيا في خطتها نحو التحول الرقمي.

تطوير مهارات الشباب ودعم مشروعاتهم الابتكارية

وأشار «مكي» إلى أن مجموعة «بنية» سعت إلى تطوير مهارات الشباب ودعم مشروعاتهم الابتكارية في مصر ومختلف دول القارة الأفريقية، وبناء قدرات الطلاب سواء في المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعية، فضلاً عن دعم رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، لاسيما في ظل توجه الحكومات لدعم مجال ريادة الأعمال، التي تتطلب جهود مشتركة من كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، لدعم هذا المسار الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، ولابد أن تكون مصر ذات دور فعال في هذا المجال خاصة أنها دولة شابة، ويتوفر بها كثير من العقول المتميزة التي تحتاج لمن يدعمها حتى تستطيع تحقيق إنجازاته.

يذكر أن تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو برنامج متكامل لبناء قدرات طلاب المراحل الثانوية والجامعية ورواد الأعمال، من أصحاب الأفكار والشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى القارة الإفريقية ، وذلك عن طريق دعم ورعاية مشروعات التخرج وكذلك احتضان رواد الأعمال المبدعين والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات التكنولوجية الناشئة، وذلك بالشراكة مع العديد من الحكومات والمؤسسات الإقليمية والمحلية والدولية.