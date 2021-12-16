الانتهاء من تبطين 368 كم من الترع بتكلفة 781 مليون جنيها في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع بتكلفة زادت عن 871 مليون جنيها، حيث يجري العمل في تنفيذ 39 عملية، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 686.9 كم تقريباً بتكلفة مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244 ألف و88 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9 كم تقريباً تخدم زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها نحو 99كم تقريباً تخدم زمام 62ألف و618 فداناً.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع تأهيل الترع

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الخميس، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تأهيل الترع والفروع بهندسة ري شرق بني سويف، بزمام قريتي بني هارون وتزمنت، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتي، ورافقه خلالها: «المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، والمهندس محمد سيد بمديرية الري»، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والعمليات الجاري طرحها والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

محافظ بني سويف يشدد على مواجهة التعديات في مهدها

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، موجها بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة نسب التنفيذ ومؤشرات الأداء والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وشدد المحافظ، على تكثيف عمل لجان المرور على الترع والمصارف والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، خاصة وأنه يستهدف تحقيق العديد من المزايا والعوائد الإيجابية من توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية

محافظ بني سويف يوجه بالاستفادة من الطمي

وجه محافظ بني سويف، مسؤولي الري بسرعة التعامل مع نواتج تطهير الترع، مع بحث إمكانية الاستفادة من الطمي الناتج في استصلاح الأراضي وتحسين التربة الزراعية في بعض الأماكن.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية التعاون مع الجهات ذات الصلة لتكثيف حملات لتوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات.