المستندات المطلوبة لتقديم «أبنائنا في الخارج» لامتحانات 2021-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات «أبنائنا في الخارج» للعام الدراسي 2021-2022، التي من المقرر بدؤها يوم السبت 2 أبريل 2022، كما تقرر عقد امتحانات الدور الثاني لأبنائنا بالخارج، اعتبارًا من السبت الموافق 16 يوليو 2022.

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك العديد من المستندات التى يجب تقديمها وتتمثل فيما يلي:

- أصل استمارة التقدم للامتحان، مرفقا بها صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب، مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر، موضحا بها تاريخ دخول وخروج الطالب من وإلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

الصف الأول الابتدائي

- بالنسبة للطلاب المصريين فقط يقدم أصل شهادة الميلاد (الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

- بالنسبة للطلاب غير المصريين، يقدم أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، على أن تكون لديهم إقامة نظامية بالدولة سارية حتى نهاية الامتحانات.

الصفوف من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي

- الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية يقدم أصل بیان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

- بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب، موضحا به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع (للمرحلة الابتدائية)، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية، مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب، في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.

- الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من خارج (جمهورية مصر العربية).

- أصل شهادة نجاح بآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب بشرط أن تكون هذه الشهادة مناظرة للشهادات المصرية على أن تكون مصدقاً عليها من (وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة).

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

- طالب أبنائنا في الخارج الذي حصل على آخر صف دراسي له على نظام «أبناؤنا في الخارج» يقدم صورة من الإخطار الحاصل عليه الطالب بالإضافة إلى صورة واضحة من شهادة الميلاد (الرقم القومي).

- طلاب المدارس الدولية غير المعادلة والمتقدمون للامتحانات على نظام «أبناؤنا في الخارج» يقدمون ما يلي:

- أصل شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى في جميع المواد معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية أو بيان اجتياز تحديد المستوى الذي تم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج.

- أصل الشهاد الدولية أو صورة طبق الأصل منها.