أثري عن القيمة التراثية لقرية القرنة: أساسها «طوب لبن» واهتمت بالبسطاء

قرية حسن فتحي بـ«القرنة» غرب مدينة الأقصر، مبنى شامخ يقع في عاصمة مصر القديمة، وسط آلاف المقابر الفرعونية، التي اتخذها بعض الأهالي من البسطاء مسكنا لهم حتى أواسط الثلاثينيات، لذا تستعد وزارة الثقافة، لافتتاح المرحلة الأولى من القرية قريبًا، بعد الانتهاء من ترميمها، إذ عملت الوزارة على مشروع إحياء وترميم المباني التراثية بقرية القرنة، وهي المسرح والخان والمسجد.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، إن قرية حسن فتحي، بُنيت بين عامي 1948 و1952، من الطوب اللبني، لإعطاء منظر جمالي للقرية، وللتعبير عن التراث المصري، من أجل نقل سكان المقابر إلى قرية جديدة، فضلا عن أنها تراث إسلامي عريق.

وأضاف «شاكر» لـ«الوطن»، أن المهندس حسن فتحي نفذ أفكاره في كتابه «عمارة الفقراء»، الذي يهدف إلى استخدام المواد الخام المتواجدة في البلاد للبناء، حينما شيد هذه القرية، كما أنه استخدم الطوب اللبن لقلة تكلفته، وأيضا لأنه يتلائم مع طبيعة الجو المحيط بالسكان صيفاً أو شتاءً.

القرنة صرح أثري إسلامي كان «عمارة للفقراء»

وأشار كبير الآثريين، إلى أن القرية مكونة من المنازل الريفية الأصيلة، وهنا اهتم حسن فتحي بالسكان الذين يربوا المواشي وأنشأ أماكن خاصة لهم، ومسجد وقصر ثقافة ومدرسة جميعها من مواد البيئة، لافتا إلى أن هذه القرية، تعتبر من أفضل الأماكن التراثية، وحصد عليها حسن فتحي أفضل جائزة على مستوى العالم في التصميم، لبساطة موادها وجمال منظرها.

المهندس المعماري حسن فتحي

ظلت قرية حسن فتحي أكثر من 70 عاما تعاني الإهمال، إلى أن نجحت وزارة الثقافة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو في ترميمات المرحلة الأولى لتطويرها، إن عملية الترميم في المرحلة الأولى استغرقت قرابة 24 شهرا، كونها مهمة شاقة لترميم المباني المنهارة في القرية، بما يتناسب مع القيمة المعمارية لها.

يذكر أن المهندس المعمارى (حسن فتحى) ولد فى 23 مارس عام 1900، بمحافظة الإسكندرية، لأسرة مصرية ثرية، وانتقل فى الثامنة من عمره مع أسرته للإقامة بحلوان جنوب القاهرة، وعاش طول حياته فى منزل بدرب اللبانة بحي القلعة بمدينة القاهرة، وتأثر المهندس حسن فتحي بالريف، وبحالة الفلاحين أثناء زيارته له، وهو فى سن الثامنة عشر، وكان يود أن يكون مهندس زراعي، لكنه لم يستطع الإجابة فى امتحان القبول، فحصل على دبلوم العمارة من المهندس خانة وهي كلية الهندسة حاليا.