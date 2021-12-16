9 خطوات للتقدم لامتحانات «أبنائنا في الخارج».. منها سداد 150 دولارا

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021-2022، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 2 أبريل 2022، يعتبرون طلاب منازل، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر، لافتة إلى أن امتحان المستوى يُجرى تحت إشراف المديرية التعليمية التابع لها الطالب المصري العائد من الخارج إذا كانت الشهادة المقدمة منه مضى عليها عامان.

خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات للتسجيل، وعلى ولي الأمر اتباعها، وتتمثل فيما يلي:

- إنشاء حساب خاص بولي الأمر على موقع «أبنائنا في الخارج» من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات «أبنائنا في الخارج» من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية، من خلال موقع «أبنائنا في الخارج» بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واستيفاء كل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة «PDF».

- المتابعة الإلكترونية للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات «أبنائنا في الخارج»، من خلال البريد الإلكتروني.

- انتظار الرد من المسؤولين بقبول الطالب بنظام «أبنائنا في الخارج» من عدمه ومراجعة الاستيفاءات المطلوبة.

- في حالة قبول الطالب يكون ولي الأمر مسؤولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة له.

- في حال وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إعادة المستندات، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال الموقع الإلكتروني.