38 فنانا في معرض «أنيماليا».. كل واحد رسم الحيوان اللي بيحبه

مجموعة من الفنانين التشكيليين من أجيال مختلفة وتخصصات متباينة، يجمعهم حب الفن، هم جماعة «اللقطة الواحدة»، والتي احتفلت يوم الأربعاء الماضي بافتتاح المعرض رقم 39 في عمر الجماعة، الذي قارب على 20 سنة، وحمل المعرض المقام بجاليري قرطبة بالمهندسين عنوان «أنيماليا»، وموضوعه الحيوانات، ليعبر كل فنان من المشاركين عن رؤيته للحيوان الذي يختاره، ومن المنتظر أن يستمر المعرض حتى يوم 30 ديسمبر الجاري.

51 عملا فنيا في معرض «أنيماليا»

38 فنانا يشاركون فى المعرض يقدمون 51 عملا فنيا، عبر عن رؤية كل فنان لموضوع الحيوان، وكان الاختيار حرا تماما.

«استغرقنا نحو شهرين، على مدار 8 أيام جمعة، حيث تضم اللقطة الواحدة أعمارا مختلفة، واختلاف الأعمار فرصة لاستفادة كل واحد من الآخر، منا من تجاوز سن السبعين، وبعضنا في عمر العشرينات، وهى فرصة طيبة لتبادل الخبرات والرؤى، فقد كنا نتناول إفطار ونحمل أدواتنا (اللوحات وفرشاة الرسم وبالتية الألوان)»، حسب الفنانة التشكيلية إيناس عشماوي، منسق المعرض، والمشاركة فى المعرض.

وأوضحت: «نحن جماعة اللقطة الواحدة نقدم معرضين فى السنة، أحدهما يتناول كادرا ثابتا، والمعرض الثاني يتناول موضوعا واحدا ولا يشترط الكادر الثابت، ووقع الاختيار هذه المرة على فكرة رسم الحيوانات».

قادهم ذلك لاختيار حديقة الحيوان بالجيزة باعتبارها المكان الأنسب والذي يتجمع فيه أكبر قدر من الحيوانات المتنوعة، كما يتميز المكان باتساع يسمح للرسم بأريحية أكثر.

وعن التجربة تضيف منسق المعرض: «استمتعنا بأوقات الرسم مع هذه الكائنات، حيث كنا نراقبها في حركاتها، وسكناتها، لتصبح تلك التجربة محطة جديدة ومختلفة، شاهدة على جزء هام من تاريخ لقطتنا الحبيبة».

انطلق المشاركون بأدواتهم في الحديقة، كل فنان اختار الحيوان الذي يعبر عن فكرة معينة داخله أو يشده بشكل خاص، وتابعت «أنا اخترت ارسم الغزالة لأنها جذبتي رشاقتها وتكوينها، رأيت أنها تمثل معاني رقيقة وراقية».

من بين الأعمال المعروضة بالمعرض نجد لوحات لصور للغزلان، والنعام والأسود والبجع، والبشروش والفلامنجو وغير ذلك مما تضمه الحديقة المتسعة، كما جاءت اللوحات متنوعة في أساليبها وتقنياتها ومساحاتها.