أستاذ نقل: مصر أنشأت 10 آلاف كيلو متر طرق خارج المدن

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن هناك مشروعات في كل مجالات النقل نفذتها مصر في عام 2021، موضحًا أن هناك إنشاءات كثيرة في الطرق والكباري في كل محافظات مصر خاصة القاهرة.

وأضاف «عقيل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن هذه الشبكة جزء من مخطط التنمية الذي يحدث في مصر، حيث تحاول الدولة خلق مشروعات تساعد في مختلف مناحي التنمية مثل التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، ومناطق التعدين، وهي كلها مناطق تنموية تفتح مجال عمل للمواطنين وتساهم في الناتج القومي.

إجمالي الطرق خارج المدن

وتابع أن شبكة الطرق تخلق أيضًا فرصًا للاستثمار حيث يستطيع المستثمرين الذهاب إلى مناطق جديدة والاستثمار فيها، لافتًا إلى أن ما جرى إنشاءه من طرق خارج المدن يقترب من 10 آلاف كيلومتر، وهي بعدد حارات ضخمة، مشددًا على أن إجمالي طول الطرق التي كانت موجودة في جمهورية مصر العربية، يبلغ حوالي 22 ألف كيلو متر، وإضافة 10 آلاف كيلو متر يعتبر إنجاز ضخم جدًا.

إضافة 10 آلاف كيلو متر يعد إنجازًا ضخمًا

وتابع أستاذ النقل بجامعة عين شمس، أنه بالنسبة للطرق الحضارية مثل الطرق والكباري داخل المدن التي أنشأت من جديد أو أعيد تأهيلها تتعدى 20 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن هناك مدنًا جديدة كاملة، إضافة إلى مشروعات النقل مثل المونوريل واستكمال خطوط مترو الأنفاق، والأتوبيسات السريعة المميزة.

وتعيش مصر نهضة كبيرة في مجال الطرق والنقل والمواصلات، وهناك مشروعات في كل منطقة بمصر، تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يساهم في النهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر.