مدير صرف بالغربية: العثور على 15 حماراً مسلوخاً في مصرف بطنطا

أكد المهندس سعيد مخيمر، مدير الصرف بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، العثور على 15 حماراً مسلوخاً على جانبي أحد المصارف في قرية «محلة مرحوم»، بدائرة مركز طنطا، مشيراً إلى أنه تم انتشال الحمير النافقة والتخلص منها بطريقة آمنة، حفاظاً على الصحة العامة، ومنع انسداد السحارات وخطوط الصرف المغطى.

وقال مدير الصرف بالغربية إنه تم التنسيق مع مسئولي إدارة الصرف بنطاق مركز طنطا، والدفع بالمعدات والأدوات اللازمة لرفع الحمير المسلوخة، وتطهير المصرف منها، للتأكد من انتظام الصرف بنطاق المصارف الدائمه بنطاق قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

آليات وخطة واقعية لتعميم تجربة تطهير المصارف والترع

في ذات السياق، كشف «مخيمر» عن آليات وخطة واقعيه تستهدف تعميم تجربة تطهير المجاري المائية من ترع ومصارف، التي يتم تبطينها، وكذلك الصرف المغطى، لضمان ترشيد المياه، تنفيذاً لخطة الدولة.

استياء مسئول الصرف للعثور على حمير مسلوخة

وأعرب مدير الصرف بمحافظة الغربية عن استيائه وغضبه الشديدين، حيال تكرار ظاهرة العثور على حمير نافقة ومسلوخة على جوانب الترع والمصارف غير المغطاة، في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وسادت حالة من القلق بين المواطنين في العديد من قرى مركز طنطا، بسبب شيوع تلك الظاهرة، وتكرار وقائع إلقاء الحمير النافقة في القنوات المائية، مما يعوق مجرى الصرف على مستوي خطوط الترع والمصارف المطورة.