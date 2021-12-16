«التعليم» تعلن عقد اجتماع عاجل للمديريات والإدارات لمناقشة المسابقات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بأنه في إطار حرصها على توحيد الإجراءات والوقوف على المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة القيم واحترام الآخر والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمشروعات القومية للدولة المصرية، الخاصة بمسابقة أوائل الطلاب، سيجري عقد اجتماع عبر شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية بالمديريات والإدارات التعليمية، الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الفئات المستهدفة من حضور هذا الاجتماع، مديري المديريات والإدارات التعليمية، ومديري التعليم العام ومديري المراحل، ومديري التدريب بالمديريات والإدارات ومديري المدارس الابتدائية، مؤكدة أن الاجتماع سيكون بحضور رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، ومدير عام مواد التربية الدينية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها اعتباراً من شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.