مهندسون مصريون يروون جهودهم في بناء سد جوليوس التنزاني

تحدث المهندس فتحي خليل، المسئول عن الطرق، عن تفاصيل مشروع سد جوليوس التنزاني، قائلا إنه تم بناء طرق بطول 350 كيلو مترا من العاصمة التنزانية دار السلام، إلى الغابات القريبة من بناء السد، موضحا أنه تم إنشاء 70 كيلومترا من الطرق المؤقتة في الغابات.

تأسيس طريق جديد بعرض 11 مترا

وأضاف المهندس المصري، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتم تأسيس طريق حاليا بعرض 11 مترا، وسيتم إقامة أسفلت عليه مع الحفاظ على الأشجار في الطريق.

ترشيح المقاولين العرب للمهندسة رحاب فكري

بدورها أوضحت المهندسة رحاب فكري، دورها في المشاركة في بناء السد التزاني، قائلة إن شركة المقاولين العرب رشحتها للعمل في تنزانيا وشجعتها أسرتها للعمل، لافتة إلى أنها تحصل على إجازة أسبوعين كل 4 أشهر، مبينة أنه تم التعاقد مع 150 شركة تنزانية للمساهمة في بناء الطرق والسد التنزاني.

مهندس شاب: المشروع فرصة ذهبية للتعلم

وأكد المهندس أحمد مصطفى، مهندس مشارك في بناء السد التنزاني، أنه مسئول عن جزء تركيب الأجهزة الكهربية، لافتا إلى أن المشروع فرصة ذهبية له لأنه أكبر مشروع يشارك فيه بعد التخرج.

مسئول عن بناء الكوبري يوضح صعوبة الطبيعة في تنزانيا

بينما أشار المهندس على الصافي، مهندس مشارك في بناء السد التنزاني، إلى أنه مسئول عن بناء جزء من كوبري كبير يتم تنفيذه في تنزانيا، ويعمل هناك منذ عام، موضحا أن الطبيعة مختلفة في هذا البلد الأفريقي عن مصر.

ياسمين متخصصة في الإنشاءات المعدنية

وأشارت المهندسة ياسمين حمدي، إحدى المشاركات في بناء السد التنزاني، أنها متخصصة في الإنشاءات المعدنية في المشروع، وتعمل منذ عام ونصف العام في هذا المشروع.

شقيقان يعملان في نفس المشروع

وبيّن المهندس أكرم مصطفى، مهندس مشارك في بناء السد التنزاني، أنه يعمل مع شقيقه المهندس أحمد مصطفى في بناء السد، وهما يعملان في نفس الشركة في مصر، وتقدما للسفر إلى تنزانيا.

حفر 140 مترا في الجبل

من جهته أوضح المهندس أسامة شوكت، مهندس مشارك في بناء السد التنزاني، أنه تم الحفر في الجبل بمسافة 140 مترا، وتم إزالة 2 مليون متر مكعب من الرمال لتأسيس التوربينات.

قرية للعاملين

بينما ذكر المهندس أحمد صابر، مؤسس قرية كاملة قريبة من السد التنزاني، أن القرية تضم 39 فيلا تشمل كل المهندسين والإداريين، وهي قرية ضخمة جدا وستكون سكنا للعمال الدائمين الذين يعملون في السد، وتضم حمامات سباحة واستادات.

المسئول عن حماية المهندسين

في سياق مواز ألمح العميد سعد بدر الدين، المسئول عن حماية العاملين في السد التنزاني، أن هناك 8 أفراد من الأمن من المصريين، بجانب التعاقد مع 150 فرد أمن تنزانيين، مشيرا إلى أنه يتم حماية الأفراد من الحيوانات البرية في المنطقة مع الحفاظ على هذه الحيوانات، لافتا إلى أن الأمن التنزاني مدرب للتعامل مع الحيوانات ولديه بندقية متخصصة ويتواجد 24 ساعة، وهؤلاء بجانب الأشخاص الذين يؤمنون باقي المناطق، ويتم إطلاق طلقة في الهواء لكي يهرب الحيوان، موضحا أنه إذا هاجم الحيوان بشراسة يتم إخلاء الموقع من المهندسين حتى يتحرك، موضحا أن الأمن لا يقتل الحيوانات البرية.