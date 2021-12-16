والدة «طالب الكوبايات»: ابني عنده صدمة عصبية.. والنائب العام جابلي حقي

قالت والدة الطالب عز الدين شريف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعروف باسم «طالب الكوبايات»، بعد إحالة المعلمة التي تنمرت عليه للمحاكمة الجنائية، إن أول ما تلفظ به ابنها بعد إحالة المعلمة إلى المحاكمة «الحمد لله إن ربنا جابلي حقي».

والدة الطالب: عندما حضر الضابط للمدرسة احتضن ابني

وأضافت والدة الطالب في تصريحات خاصة لتليفزيون «الوطن» أنه عندما حرر والد الطالب بلاغا في قسم شرطة شبرا حضر أحد الضباط واحتضن الطفل واصطحب المديرة إلى قسم الشرطة، «الولد عند عمته، وأنا أول ما سمعت قرار النائب العام سجدت لله شكرًا».

وأوضحت أن ابنها حاليًا يعاني من صدمة عصبية جراء ما حدث من حبس مديرة المدرسة له في المكتب، ولكن ما قام به النائب العام مؤخرا وبسرعة أشعر الطالب أن خلفه من يحميه، «كنت واثقة إن النائب العام هيجيب حق ابني».

والد الطفل: مبسوطين أن النائب العام أحال القضية بتلك السرعة

من جانبه، قال «شريف»، والد الطفل، إن ابنه شعر أنه ظُلم، «كان بيقول يا بابا أنت فرطت في حقي، وإحنا واثقين في القضاء المصري ومبسوطين إن النائب العام أحال القضية بتلك السرعة».

وتابع خلال مداخلة له عبر تليفزيون «الوطن»: «الضابط اللي جه لابني كان ضابط محترم وبرتبة إنسان، لما قدمت البلاغ للنجدة في يوم 9 نوفمبر من شبرا الخيمة خده في حضنه وقال له يا ابني أنا هجيبلك حقك، وماخافش إن ابني يبهدل بدلته».

وأوضح أن مديرة المدرسة انتزعت منها الإنسانية والرحمة، «الحمد لله أن قرار النائب العام أثلج صدر جميع أولياء الأمور حول الطلاب، ولائحة الانضباط المدرسي لابني في شهادة الدمج مافيهاش سيرة إن ابني غلط في أي مدرس أو مدرسة».

وتابع: «ماتوقعتش الحفاوة اللي قابلني بيها النائب العام لما طلعت له ببلاغ بعد ما جالي تهديد من مدير إدارة عام المديرية، ساعتها روحت للنائب العام ولقيت ورانا محامي الشعب ونائب عام محترم».