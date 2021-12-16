العثور على «مجهول» في حالة سيئة بعد تعرضه لاعتداء أمام مستشفى شلاتين

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بالعثور على رجل مجهول الهوية، ملقى أمام سور مستشفى الشلاتين المركزي، في حالة سيئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم احتجازه في غرفة العناية المركزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على مصاب أمام مستشفى شلاتين

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف لغز العثور على رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية، مصاباً باصابات بالغة وخطيرة وفي حالة سيئة، ألقى به مجهولون أمام سور مستشفى الشلاتين المركزي، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتجري السلطات المختصة تحقيقاتها في الواقعة.

مجهولون ألقو بالرجل المصاب أمام مستشفى الشلاتين

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحريات الأولية دلت على أن سيارة مجهولة، يقودها أشخاص مجهولون، ألقو بالرجل المصاب أمام مستشفى الشلاتين وفروا هاربين، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة حول المكان، للوصول إلى الجناة، واستكمال التحقيقات.

المصاب حالته سيئة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة

وأوضح مصدر طبي بمستشفى الشلاتين المركزي أن المصاب في العقد الرابع من العمر، وحالته سيئة، حيث يعاني من إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، ومن المرجح أنه تعرض لاعتداء شديد، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة.

ضبط عاطل بحوزته 4 «فرش حشيش» في مدينة القصير

من ناحية أخرى، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، جنوب محافظة البحرالأحمر، من ضبط عاطل يُدعى «م. ب.»، بحوزته 4 «فرش حشيش»، قبل ترويجها على عملائه، كان يخفيها داخل ملابسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، معلومات من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، تفيد بأن أحد الاشخاص يقوم بترويج كمية من «مخدر الحشيش» في مدينة القصير.

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم علاء سكران، رئيس مباحث القصير، والنقيب عمر فوزي، معاون المباحث، من ضبط المتهم، وبحوزته عدد 4 «فرش حشيش»، كان يخفيها داخل الجاكت الذي يرتديه، وقرر مصطفى غيضان، رئيس نيابه القصير، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.