خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.. اعرف أماكنها وموعد ذروتها

حالة من عدم الاستقرار شهدتها بعض المناطق المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وامتدت إلى الدلتا والقاهرة، كما أعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة في بيان لها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة أماكن سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس الأيام القادمة وخريطة سقوط الأمطار

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق خلال الايام القادمة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الجمعة 17 ديسمبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية لمتابعيها عن أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، وقد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 18 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 19 ديسمبر

أعلنت هيئة الأرصاد أنه بدء من يوم الأحد المقبل سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يكون هاك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواجل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

الإثنين 20 ديسمبر

من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

الثلاثاء 21 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.