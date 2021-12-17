صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1440 شاباً

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1440 شاباً من مختلف المؤهلات، بينهم 5 من قادرون باختلاف، بمديرية القوي العاملة بمحافظة قنا، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3459 شاباً، وتوفير 295 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1426 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 2 مليون و503 ألف جنيه، منحة المولد النبوي الشريف لـ 4786 عاملاً، وصرف 40 ألفاً و544 جنيه للرعاية الصحية لـ 190 عامل من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 554 منشأة

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 32 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.