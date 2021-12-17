الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار يومي الأحد والإثنين.. وسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل بسبب التأثر بمنخفض في طبقات الجو العليا كما أن هناك منخفض على سطح البحر المتوسط، الذي يجلب كتلة هوائية شمالية غربية من جنوب أفريقيا، مشيرةً إلى أن اليوم شهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وبعض مناطق السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد مثل مطروح والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش ومناطق من شمالال دلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأشارت، إلى أن حركة الملاحة البحرية ستكون معتدلة، لكن البلاد ستشهد يومي الأحد والإثنين المقبلين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بانخفاض درجات الحرارة عن اليوم بنحو يومين، وستسقط أمطار يوم الأحد على السواحل الشمالية للبلاد.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أنه من المتوقه ان تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى بعض المناطق من شمال الصعيد، أما الأمطار في جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى خفيفة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ومن المتوقع استمرار سقوط الامطار على السواحل الشمالية للبلاد مع نشاط للرياح.

طقس النهار

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تميل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فترة الليل

وتابعت: «خلال ساعات الليل نستشعر بانخفاض شديد جدا على مستوى درجات الحرارة ويكون الطفس باردا أول ساعات الليل وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر».