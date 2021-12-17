تحرير 153 قضية مخدرات وتنفيذ 51827 حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 70 قطعة سلاح ناري، بحوزة 57 متهم أبرزها على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

5 بنادق خرطوش.

5 طبنجات.

47 فرد محلى.

312 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

177 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

نفذ 51827 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

174 حكم جناية.

16835 حكم حبس جزئى.

3022 حكم حبس مستأنف.

25152 حكم غرامة.

6644 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي، ضم (2) متهم، ارتكبا حادث.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 153 قضية مخدرات.. بإجمالي عدد 156 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (22٫180 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (10٫075 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫201 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2٫270 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫710 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (390 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 366 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (150جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (85 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام).

عدد (731) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 19 متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 315 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28645 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.