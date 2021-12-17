للمرة الثانية.. سعر جديد للذهب منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا للمرة الثانية منتصف التعاملات اليومية للبورصات العالمية اليوم الجمعة 17 ديسمبر بقيمة جنيهين اثنين، لتصبح حصيلة الارتفاعات حتى الآن 8 جنيهات مقارنًة بيوم أمس الخميس، فيما واصلت أسعار الذهب عالميا الارتفاع بسبب تراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية

وسجل سعر الذهب، منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، ارتفاعا بقيمة جنيهين مقارنًة ببداية تعاملات اليوم ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 903 جنيه مقابل 901 جنيه بالمقارنة ببداية التعاملات وسجل عيار 21 سعر 790 جنيها، فيما بيع عيار 18 بسعر 677 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

كما سجل جرام الذهب عالميا ارتفاعا جديدا ليباع عيار 24 بسعر 58.16 دولار، منتصف تعاملات اليوم، وبيع عيار 22 بنحو 53.31 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.89 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.62 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.809.03 دولار.

الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع سعر الدولار عالميا منتصف تداولات، اليوم الجمعة، أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة زادت مخاوف فيروس كورونا وسلالته الجديدة أوميكرون.

وكما سبق الذكر فقد جاء ارتفاع أسعار الذهب وسط وسط تراجع الدولار الأمريكي، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، حيث انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية.