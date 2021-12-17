عقب وفاته.. من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم؟ مالك «كارفور»

عقب انتشار خبر وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، شهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة تضمنت سؤال من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم؟، وكان رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي توفى قبل دقائق قليلة، قد نعاه الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتب: «رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع»، وفي السطور التالية توضح «الوطن» من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم؟

من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم؟

- وتأتي الإجابة عن من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم؟، بأنه يمتلك مجموعة «ماجد الفطيم» وهي شركة إماراتية قابضة تمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- لا يظهر في الإعلام كثيرا، ولا يعرف عنه الكثير إلا أن شركاته عملاقة وحضورها كبير في دولة الإمارات.

- تقدر ثروة ماجد الفطيم بنحو 11 مليار دولار عام 2017.

- تأسست شركة ماجد الفطيم عام 1992، ويقع مقرّ الشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- ظهرت أول بوادر الشركة عندما افتتح ماجد الفطيم أول مركز تسوق في الإمارات عام 1995.

- في ديسمبر 2018، تم منح مؤسس المجموعة، ماجد الفطيم وسام السلطانية من قبل سلطان عمان قابوس بن سعيد.

- أسست مجموعة «ماجد الفطيم» «سكي مصر»، وهو أول منتجع داخلي مغلق للتزلج على الجليد في أفريقيا بمساحة تصل إلى نحو 7,700 متر مربع في مول مصر.

- يتبع لمجموعة ماجد الفطيم ثلاث شركات، هي «ماجد الفطيم فنتشرز»، والمتخصصة في تطوير مشاريع بملكية مشتركة أو مشاريع بملكية كاملة.

- «ماجد الفطيم ريتيل»، عدّ مجموعة ماجد الفطيم إحدى الشركات المساهمة في تطوير مفاهيم التسوق في المنطقة.

- «ماجد الفطيم أملاك»، تركز هذه الشركة على تطوير المشاريع العقارية.

- صاحب سلسلة متاجر كارفور في مصر.