شيرين في ضيافة صاحبة السعادة برأس السنة.. أول ظهور لها بالنيولوك

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد أزمة طلاقها من المطرب حسام حبيب.

كما انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الشائعات التي تفيد بظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس.

شيرين عبدالوهاب في ضيافة صاحبة السعادة

وكشف مصدر من فريق عمل البرنامج لـ«الوطن» أن شيرين سوف تحل ضيفة على الفنانة إسعاد يونس برفقة بناتها خلال حلقات الاحتفال برأس السنة الجديدة على شاشة قناة DMC.

وسوف تتحدث النجمة شيرين خلال الحلقة عن أزمة طلاقها الأخيرة، ومشاريعها الفنية القادمة، فضلًا عن علاقتها ببنتيها، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد طلاقها.

بعد طلاقها.. شيرين تظهر حليقة الشعر

وكانت شيرين أعلنت طلاقها من حسام حبيب خلال بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى معاناتها من حالة نفسية سيئة تسببت في محاولتها الانتحار أكثر من مرة حتى تتخلص من حياتها، مما أثار غضب وحزن جمهورها، ثم ظهرت حليقة الشعر «زيرو» في أول حفل غنائي لها بعد غيابها الفترة الماضية.

شيرين تطرح أغنية «خاصمت النوم»

وطرحت الفنانة شيرين خلال الأيام الماضية أغنيتها الجديدة «خاصمت النوم»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أيام، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وتأتي كلمات الأغنية:

بعدك مارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحه أنا وجعي كبير

متقولش إن انت نستني وعادي وهنت عليك