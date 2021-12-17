مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة: مصر شريك نموذجي لنا

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، إن الدورة الحالية من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ دورة استثنائية نظرًا للظروف المحيطة بها، وشارك فيها 150 بلدًا بشكل افتراضي، لتأكيد أن مكافحة الفساد مسألة مهمة للغاية، خاصة في ضوء الظروف الراهنة بغية إيجاد سبل لمكافحتها، معربة عن شكرها الجزيل لمصر على استضافتها المؤتمر، وأنها كانت شريكًا نموذجيًا للمنظمة في تنظيمه.

جهود مكافحة الفساد

وأضافت «والي»، في كلمة لها في ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بثها التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنهم توصلوا إلى 8 مقررات لتيسير الجهود الدولية لمكافحة الفساد في السنوات المقبلة، وفي وقت الأزمات، وتوجد قرارات عنيت بالتربية والتعليم والتعاون الإقليمي الدولي، كما اعتمدوا قرارين لتحديد الدورة المضيفة للدورة العاشرة، معربة عن شكرها للولايات المتحدة الأمريكية التي تحملت هذه المسؤولية، معربة عن شكرها أيضًا لكافة الوفود لأنهم أكدوا رغبتهم في العمل سويًا.

70 حدثا على الهامش

وتابعت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن هناك 70 حدثًا عقد على الهامش وتحدثت الأطراف عن دور المرأة ونزاهة المرأة القائدة، والتحديات والفرص في مكافحة الفساد، معربة عن فخرها بمدينة شرم الشيخ، وفخرها بالشباب الذي يقفون مع النزاهة وانضموا إلى هذه الدورة ليرفعوا أصواتهم حاليًا، مشددة على أن هناك منتدى للشباب انعقد قبل الجمعية العامة، مؤكدة أن الشباب ألهموها.

والي: فخورة بكل زملائي

وأشارت إلى أنها فخورة بزملائها في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لأنهم يساعدون كل البلدان بالعديد من المبادرات، مشددة على أنها تشعر بالفخر والعزة كإنسانة مصرية وترحب بالضيوف في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة على أهمية التصدي للفساد في العديد من المجالات.

ولفتت إلى أن شعار الدورة التاسعة هو الإلهة «ماعت» وهو رمز مصري قديم للصدق والحق والعدالة، مشددة على أن العام المقبل سيشهد ترجمة الأقوال بالأفعال.