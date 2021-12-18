فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال ضد الشلل بالجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد، من خلال الطعم الفموي نمط 2، وهو تطعيم مهم وفرته الدولة المصرية حفاظا على سلامة الأطفال.

تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة لأربعة أيام فقط، مطالبة المواطنين من القاطنين بالمحافظة بالإسراع في تطعيم أبنائهم من سن يوم حتى 5 سنوات، من خلال الوحدات والمراكز الصحية، إضافة إلى الفرق الثابتة والمتحركة.

انطلاق الحملة من 19 إلى 22 ديسمبر

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في الفترة ما بين 19 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن التطعيم سيكون بالطعم الفموي «اسابين أحادي التكافؤ نمط 2»

فرق ثابتة ومتحركة

وقالت محافظة الجيزة، في البيان، إن هناك فرقا ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، وفرق متحركة من شقة لشقة، بدءا من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وحتى 8 مساء في مكاتب الصحة والوحدات.

وحددت محافظة الجيزة في البيان، أن أسباب تأجيل التطعيم سيكون للاطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة، على أن يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض.

موانع التطعيم الدائمة ضد مرض شلل الأطفال

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن موانع التطعيم الدائمة للأطفال تتمثل في الإصابة بمرض نقص المناعة الأولية، أو اللوكيميا والليمفوما، وكذلك الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون).